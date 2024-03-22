Малков рассказал о гибели несовершеннолетних от наркотиков в Рязанской области

Глава региона поделился информацией в рамках заседания антинаркотической комиссии.

Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал наркоситуацию в регионе непростой. Слова чиновника приводит сайт облправительства.

Заявление глава региона сделал на заседании антинаркотической комиссии Рязанской области.

Малков подчеркнул, что особенной тревожной является статистика по отравлениям наркотиками — за 2023 год их зафиксировали 70. Среди них были и летальные случаи, в том числе жертвами отравлений становились несовершеннолетние.

«Ситуацию надо срочно менять. Нужны дополнительные меры. Надо усиливать всю антинаркотическую работу. Каждый муниципалитет знает проблемные места в антинаркотической работе, где можно еще усилиться дополнительно. Прошу крайне серьезно отнестись и к поставленным задачам, и к их выполнению», — сказал губернатор.