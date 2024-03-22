ЛГБТ* внесли в список террористических и экстремистских организаций
Также в список внесли структурные подразделения ЛГБТ*.
ЛГБТ* внесли в список террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщает сайт Росфинмониторинга.
В пятницу, 22 марта, Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ* в перечень террористических и экстремистских организаций.
Также в список внесли структурные подразделения ЛГБТ*.
Напомним, в ноябре прошлого года движения признали экстремистской организацией.
*признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.