Financial Times: США призвали Украину прекратить атаки на энергообъекты РФ

По версии издания, американская сторона предупредила Киев, что атаки могут привести к росту цен на нефть.

США призвали Украину прекратить атаки на российские энергообъекты. Об этом сообщил портал Financial Times со ссылкой на источники.

СМИ пишет, что американская сторона предупредила Киев, что атаки могут привести к росту цен на нефть в мире. По словам одного из чиновников, с которым побеседовало издание, Белый дом все больше разочаровывается «наглыми атаками» украинских дронов по нефтяным объектам.