Baza: число погибших в «Крокус Сити Холл» выросло до 18

По данным спецслужб, у оставшихся в здании преступников могут быть заложники.

Число погибших в «Крокус Сити Холл» выросло до 18, ранены как минимум 143 человека. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным спецслужб, у оставшихся в здании преступников могут быть заложники.

«В МВД Москвы и Подмосковья введен план „Заря“. Весь состав мужского пола в течении часа должен прибыть на работу. Все должны быть экипированы в бронежилеты и вооружены. Также на работу вызваны все сотрудники с выходных», — отметили в сообщении.

Также сообщается, что в на концерте «Пикника» в «Крокус Сити Холле» могло находиться 6200 человек. Были распроданы все билеты.

На данный момент в здании идет штурм.