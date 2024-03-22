А что в кино? «Летучий корабль», «Лето. Нулевые» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Экранизация известного советского мультфильма 1979 года студии «Союзмультфильм» «Летучий корабль».
Лирическая комедия о взрослении «Лето. Нулевые».
Американский боевик «Территория зла». Главные роли в картине исполнили Расселл Кроу и Лиам Хемсворт.
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