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Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
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20 марта 2024 14:45
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Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
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Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
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А что в кино? «Летучий корабль», «Лето. Нулевые» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Экранизация известного советского мультфильма 1979 года студии «Союзмультфильм» «Летучий корабль».

Лирическая комедия о взрослении «Лето. Нулевые».

Американский боевик «Территория зла». Главные роли в картине исполнили Расселл Кроу и Лиам Хемсворт.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».