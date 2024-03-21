ВС России нанесли сдвоенный удар по заводу ракетных деталей и ремонта техники ВСУ

Отмечается, что серьезно пострадал один из складов с боекомплектом.

ВС России нанесли сдвоенный удар по заводу «Зоря-Машпроект», который занимается производством ракетных деталей и ремонтом техники ВСУ. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Отмечается, что удар был с большой детонацией, серьезно пострадал один из складов с боекомплектом. В городе после удара чувствуется явный запах гари.

В результате атаки несколько кварталов в городе были оцеплены.