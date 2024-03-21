В Воронеже мужчина во время ссоры столкнул с балкона 26-летнюю девушку

В Воронеже мужчина во время ссоры столкнул с балкона 26-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

По данным канала, перед этим соседи слышали в квартире молодых людей громкие крики, звуки избиения и мольбы о помощи. После этого с 16 этажа выпала молодая девушка.

«К ней вниз спустился некий мужчина, который вместо вызова скорой начал зачем-то звонить другу и рассказывать свою версию событий», — отметили в сообщении.

Девушка погибла в больнице.

Полиция проводит проверку.