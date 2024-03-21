В Старожилове задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.
В Старожилове задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Мужчину, похожего на разыскиваемого, заметили на улице Старожилова во время рейдов. Полицейские остановили его и узнали, что это 46-летний житель деревни Ершово, который обвиняется в неуплате алиментов скрывается от суда.
Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.