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В США призвали Украину согласиться на переговоры с Россией
По данным автора, новое наступление ВСУ снова провалится.

В США призвали Украину согласиться на переговоры с Россией. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой издание National Interest.

Журналист отметил, что скоро в США поймут, что поддержка киевского режима «не несет почти никаких стратегических преимуществ». Позиция Украины позже станет еще хуже.

По данным автора, новое наступление ВСУ снова провалится.

«Настало время завершить конфликт на Украине», — заявил обозреватель.