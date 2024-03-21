В Сасове мужчина ограбил 21-летнюю москвичку у входа в подъезд

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет колонии.

В Сасове мужчина ограбил 21-летнюю москвичку у входа в подъезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что девушка приехала в гости к родственникам. Ее ограбил незнакомец, когда она возвращалась в квартиру из магазина. Мужчина выхватил у москвички рюкзак с ноутбуком и убежал.

Полицейские нашли грабителя и выяснили, что им оказался 30-летний житель Сасова, который был судим за угрозу убийством. Он пояснил, что ограбил девушку, чтобы заработать на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет колонии.