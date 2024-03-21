В Санкт-Петербурге мужчина надругался над двумя девятилетними школьницами

В Санкт-Петербурге мужчина надругался над двумя девятилетними школьницами. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во вторник, 19 марта, на улице Остоумова.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась мать одной из девочек. По подозрению в преступлении задержали 57-летнего мужчину. В 2018 году его уже осудили на два года за аналогичное преступление, также он наблюдался у сексолога.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. На него завели уголовное дело.