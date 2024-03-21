В рязанском «Фотодоме» откроется выставка, посвященная поэту Некрасову

22 марта в 18:00 в МВЦ «Фотодом» имени Каширина состоится открытие выставки рязанского фотографа Ники Георгиевой «Вот», посвященной поэту Всеволоду Некрасову. В экспозицию вошли более 20 коллажей и объектов, созданных в период с 2022 по 2024 год.

Для серии работ Ники Георгиевой фудаментом стали короткие и стихи-фразы поэта. Она интегрировала их в изображения. В роли основы, фона для стихотворения выступают авторские снимки и журнальные вырезки.

«Компилируя иллюстрацию и текст, Ника создает пространство, в котором внимание концентрируется не столько на вербальных символах, сколько на общем состоянии или, скорее, на личном проживании автором каждого отдельного слова, написанного поэтом», — отметили в сообщении.

Выставка продлится до 13 апреля по адресу: ул. Почтовая, 58. Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+.