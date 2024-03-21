В Рязанской области скончался ветеран пожарной охраны Александр Тюков

Ему было 75 лет.

В Рязанской области скончался ветеран пожарной охраны Александр Тюков. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МЧС.

Ему было 75 лет. Тюков начал работать в пожарной охране с 1967 года. За это время он был награжден медалью «За отвагу» за тушение пожара на нефтеперерабатывающем заводе в 1994 году.

Также мужчина получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2006 году Тюков был уволен в запас по состоянию здоровья.