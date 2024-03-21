В Рязанской области псаломщика мужского монастыря осудили за мошенничество

Он обманул прихожанку на 550 тысяч рублей.

В Рязанской области псаломщика мужского монастыря осудили за мошенничество. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Установлено, что мужчина служил псаломщиком в мужском монастыре в селе Дмитриево Скопинского района. Там он познакомился с одной из прихожанок и сообщил ей, что у него есть благодетель, который может подарить два автомобиля. Она потом их сможет продать. Но также он сообщил, что транспортные средства находят заграницей и ему необходимо 550 тысяч рублей на пересылку.

Женщина перевела деньги, а мошенник их оставил себе.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде одного года лишения свободы с заменой на основании ст. 53.1 УК РФ на один год принудительных работ, с удержанием ежемесячно 10% из заработной платы в доход государства.