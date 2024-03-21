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В массовом ДТП в Рязанской области пострадал 30-летний мужчина
В Михайловском районе столкнулись 3 грузовика и фургон.

В массовом ДТП в Рязанской области пострадал 30-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась ночью в среду, 20 марта, в Михайловском районе на 225-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». 47-летний житель Тамбова на грузовом автомобиле «Маз» с полуприцепом столкнулся с грузовиками «Маз» и Scania под управлением 42-летнего жителя Тамбовской области 37-летнего жителя Липецка, также в ДТП попал автомобиль Peugeot Boxer под управлением 30-летнего жителя Спасского района.

В результате пострадал водитель автомобиля Peugeot Boxer. Его госпитализировали.