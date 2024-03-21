В Рязанской области 22 марта потеплеет до +9 градусов

Ночью и утром местами возможен туман. Местами гололедица.

В Рязанской области 22 марта потеплеет до +9 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 22 марта, в региону ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Местами гололедица.

Ветер ночью переменных направлений, 1-6 метров в секунду, днем юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -11, -6 градусов, а днем поднимется до +4, +9 градусов.