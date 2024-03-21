В Рязани волонтеры спасли запертого в квартире мужчину со сломанной ногой

Он с трудом передвигался и не мог попасть наружу.

В Рязани волонтеры спасли запертого в квартире мужчину со сломанной ногой. Об этом сообщили в группе МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева.

Волонтеры рассказали, что 19 марта в отряд поступила заявка на вскрытие двери. Мужчина со сломанной ногой оказался заперт в квартире. Он с трудом передвигался и не мог попасть наружу.

С помощью специального оборудования и спасатели вскрыли сломанную дверь и освободили мужчину.