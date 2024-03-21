В Рязани с начала 2024 года мэрия купила десять квартир для детей-сирот
Всего в году планируется покупка 83 жилых помещений.
В Рязани с начала 2024 года купили первые десять квартир для детей-сирот. Об этом заявил мэр Виталий Артемов на страницах в соцсетях.
По трем квартирам оформляются документы для передачи новым владельцам, уточнил чиновник.
Артемов заявил, что в 2023 году для детей-сирот купили 71 жилое помещение. В 2024 году число планируют увеличить до 83. Обязательным условием перед передачей квартиры — жилье должно быть качественным с чистовой внутренней отделкой, подчеркнул мэр.
«Обеспечение ребят, оставшихся без попечения родителей, своим жильем — важнейшая задача городской власти. При ее решении должен быть исключен формальный подход», — заявил Артемов.