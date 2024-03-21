В России к 2026 году появится вакцина от аллергии на березу
Именно пыльца березы — основной виновник аллергии в средней полосе России.
В России к 2026 году появится вакцина от аллергии на березу. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
Отмечается, температура на планете впервые бьет рекорды девять месяцев подряд и превышает норму на полтора градуса.
Отмечается, что в ЦФО март 2024 года оказался самым сухим за последние годы. Первые две декады месяца уже установили рекорд. А дождь — главное спасение аллергиков.
По данным издания, ученые уже несколько лет разрабатывают вакцину.
«В гражданский оборот при благополучных исследованиях, мы надеемся, что они будут успешные, она поступит в 2026 году», — сообщили ученые.
Именно пыльца березы — основной виновник аллергии в средней полосе России.