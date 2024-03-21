В России к 2026 году появится вакцина от аллергии на березу

Именно пыльца березы — основной виновник аллергии в средней полосе России.

В России к 2026 году появится вакцина от аллергии на березу. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Отмечается, температура на планете впервые бьет рекорды девять месяцев подряд и превышает норму на полтора градуса.

Отмечается, что в ЦФО март 2024 года оказался самым сухим за последние годы. Первые две декады месяца уже установили рекорд. А дождь — главное спасение аллергиков.

По данным издания, ученые уже несколько лет разрабатывают вакцину.

«В гражданский оборот при благополучных исследованиях, мы надеемся, что они будут успешные, она поступит в 2026 году», — сообщили ученые.

Именно пыльца березы — основной виновник аллергии в средней полосе России.