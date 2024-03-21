В Минпросвещения рассказали о начале приемной кампании в первый класс

Официальный старт приемной кампании в первый класс по всей стране состоится не позднее 1 апреля 2024 года.

В Минпросвещения рассказали о начале приемной кампании в первый класс. Информация появилась на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что официальный старт приемной кампании в первый класс по всей стране состоится не позднее 1 апреля 2024 года.

Отмечается, что записать ребенка в школу родители смогут через Госуслуги или на соответствующем региональном портале. Подать заявление можно лично или передать документы заказным письмом.