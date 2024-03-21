В Курске мужчина более 20 раз ударил ножом 41-летнюю пермячку

В Курске мужчина более 20 раз ударил ножом 41-летнюю пермячку. Об этом сообщил портал URA.ru .

Следствие установило, что подозреваемый и потерпевшая познакомились в соцсетях. После непродолжительного общения мужчина пригласил пермячку в гости — она согласилась приехать к нему на неделю. Ночью они поссорились. Во время конфликта мужчина 23 раза ударил ножом гостью в область шеи и туловища. Женщина умерла на месте.

Мужчину задержали при содействии сотрудников вневедомственной охраны управления Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.