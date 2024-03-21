В Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом
Инициативу высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
В Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом. Об этом пишет
Он напомнил, что одной из целей спецоперации является денацификация Украины.
«Всем известно, что нацисты со всего мира сегодня воюют на Украине в рядах бандитских вооруженных формирований против России», — пояснил Смирнов.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Ее целью глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».