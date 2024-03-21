В Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом

Инициативу высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

В Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова.

Он напомнил, что одной из целей спецоперации является денацификация Украины.

«Всем известно, что нацисты со всего мира сегодня воюют на Украине в рядах бандитских вооруженных формирований против России», — пояснил Смирнов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Ее целью глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».