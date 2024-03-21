В Красноярском крае мужчина выследил и застрелил знакомого

В Красноярском крае мужчина выследил и застрелил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел 20 марта в поселке Приморск. Мужчина ехал по улице на автомобиле и заметил знакомого, с которым часто ругался. Водитель решил убить знакомого, он приехал домой, взял карабин, а затем последовал за односельчанином. Когда тот остановился и вышел из машины, мужчина не менее трех раз выстрелил в него. Пострадавший погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело. Убийцу задержали.