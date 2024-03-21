В Калужской области мужчина зарезал собутыльника

В Калужской области мужчина зарезал собутыльника. Об этом сообщил портал kaluganews.com .

Инцидент произошел во вторник, 19 марта.

По версии следствия, 43-летний житель города Кременки пил в подвале алкоголь с двумя знакомыми. Он поссорился с 38-летним собутыльником и ударил его ножом в грудь. Пострадавший умер на месте.

Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело об убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.