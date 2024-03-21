В Госдуму внесли законопроект о декриминализации медицинской деятельности

Отмечается, что законопроект внесли по поручению Владимира Путина

В Госдуму внесли законопроект о декриминализации медицинской деятельности. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

Отмечается, что законопроект внесли по поручению Владимира Путина. Проект предлагает отказаться от термина «медицинская услуга». Термин считают необходимым употреблять исключительно в целях финансового обеспечения оказания гражданам медпомощи и санаторно-курортного лечения, лицензирования медицинской деятельности, статистического наблюдения, а также в номенклатурах и стандартах в сфере здравоохранения.

Депутаты также хотят установить в проекте правила и условия оказания помощи, права и обязанности, а также ответственность медработников.

Соответствующие изменения депутаты предлагают внести в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «О защите прав потребителей».