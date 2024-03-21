В Госдуме предложили включить электросамокаты в Концепцию развития электротранспорта

Сейчас она распространяется только на электроавтомобили и сопутствующую инфраструктуру.

В Госдуме предложили включить электросамокаты в Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на зампреда комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова.

Отмечается, что концепция по развитию производства электрического автотранспорта утвердили правительством в августе 2021 года. Но сейчас она распространяется только на электроавтомобили и сопутствующую инфраструктуру.

«Количество прокатных электросамокатов составляет 300 тысяч единиц, в то время, как парк электрических автомобилей насчитывал лишь около 40 тысяч транспортных средств», — уточняется в письме депутата.