В двух районах Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе
На Куйбышевском шоссе и в Дашково-Песочне.
В двух районах Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщает минприроды.
В понедельник, 18 марта, на Куйбышевском шоссе передвижной лабораторией обнаружено превышение ПДК сероводорода в концентрации 7,6 ПДКмр.
В этот же день в Дашково-Песочне зафиксировали показатель 4,3 ПДКмр сероводорода.
Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.
Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города и области продолжается.