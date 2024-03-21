В двух районах Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

На Куйбышевском шоссе и в Дашково-Песочне.

В двух районах Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщает минприроды.

В понедельник, 18 марта, на Куйбышевском шоссе передвижной лабораторией обнаружено превышение ПДК сероводорода в концентрации 7,6 ПДКмр.

В этот же день в Дашково-Песочне зафиксировали показатель 4,3 ПДКмр сероводорода.

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.

Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города и области продолжается.