В Челябинской области поезд насмерть сбил пенсионера

В Челябинской области поезд насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщил портал U24.ru .

Трагедия произошла в среду, 20 марта, около 16:00 на оборудованном железнодорожном переезде, разделяющем центр города Аша и поселок Дубовая горка.

По информации источника, пожилой мужчина переходил переезд на «красный». Машинист грузового поезда подавал звуковые сигналы и экстренно затормозил, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина умер.

Подробности случившегося устанавливаются.