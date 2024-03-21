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В Бурятии маленький ребенок отравился парацетамолом

В Бурятии маленькому ребенку потребовалась пересадка печени из-за передозировки парацетамолом. Об этом сообщило РИА Новости.

По информации Закаменской ЦРБ, врачи Детской республиканской клинической больницы борются за спасение жизни ребенка двух лет и девяти месяцев — его доставили санавиацией в крайне тяжелом состоянии.

«Беспрецедентный случай отравления парацетамолом ребенка… По тяжести состояния ребенок был сразу госпитализирован в реанимацию. При экстренном обследовании выявились изменения функциональных проб печени до критических значений: печень полностью разрушалась на глазах», — отметили в больнице.

По данным учреждения, причиной тяжелого состояния ребенка назвали передозировку парацетамола: при максимальной дозировке 140 миллиграммов на один килограмм веса ребенку с ОРВИ давали в течение двух дней 200 миллиграммов на килограмм.

Отмечалось, что для спасения жизни необходима была трансплантация органа. Специалисты проконсультировались с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Позже министр здравоохранения республики Евгения Лудупова написала в Telegram-канале, что ребенка доставили в НМИЦ трансплантологии.

Следователи и прокуратура начали проверки.