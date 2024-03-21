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В 47 домах Рязани 22 марта отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

В 47 домах Рязани в пятницу, 22 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

Речь идет о домах №№ 1, 1 корпус 3, 1а, 1б, 1 г, 1е, 1ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (частный сектор), 54 по улице Старореченской. Воды не будет с 9:00 до 15:30.