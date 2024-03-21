Умер создатель военного грузовика «Урал-375» Анатолий Титков

Ему было 100 лет.

Умер создатель военного грузовика «Урал-375» Анатолий Титков. Об этом сообщила пресс-служба одноименного завода.

Титкова не стало в среду, 20 марта, причина смерти неизвестна. Ему было 100 лет.

На протяжении девяти лет Титков являлся главным конструктором Уральского автомобильного завода. За разработки в 1972 году инженер получил Государственную премию СССР, трижды его награждали орденом Трудового Красного Знамени.

По информации сайта MK.ru, в последнее время Титков жил в доме престарелых в деревне Яковлево.