Умер создатель военного грузовика «Урал-375» Анатолий Титков
Ему было 100 лет.
Умер создатель военного грузовика «Урал-375» Анатолий Титков. Об этом сообщила пресс-служба одноименного завода.
Титкова не стало в среду, 20 марта, причина смерти неизвестна. Ему было 100 лет.
На протяжении девяти лет Титков являлся главным конструктором Уральского автомобильного завода. За разработки в 1972 году инженер получил Государственную премию СССР, трижды его награждали орденом Трудового Красного Знамени.
По информации сайта MK.ru, в последнее время Титков жил в доме престарелых в деревне Яковлево.