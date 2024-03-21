УФАС: ситуация с ценами на бензин и топливо в Рязанской области стабильна

Эксперты отметили, что ситуация на розничных рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива стабильна, цены на них не растут.

Ситуация с ценами на бензин и топливо в Рязанской области стабильна. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

На заседании оперативного штаба по мониторингу и принятию мер регулирования топливообеспечения при рязанском УФАС специалисты пришли к выводу, что ситуация на розничных рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива стабильна, цены на них не растут.

Эксперты отметили, что дефицита топлива, поставляемого для нужд сельхозпроизводителей также нет.