Скончался 18-летний студент рязанского многопрофильного колледжа

Отмечается, что причиной смерти Владислава Антиповского стали внезапные проблемы со здоровьем.

Скончался 18-летний студент рязанского многопрофильного колледжа. Об этом сообщили в группе учебного заведения.

Отмечается, что причиной смерти Владислава Антиповского стали внезапные проблемы со здоровьем. Он находился в коме из-за менингита. Сердце не выдержало.

Прощание состоится 22 марта в пятницу в 11.30 в Рязанском храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Скорбященском кладбище, улица Колхозный проезд, дом 1.