Рязанские волонтеры помогли транспортировать пенсионерку с четвертого этажа

Об этом сообщили в МСО РязГМУ Salus имени Васильева

Волонтеры из МСО РязГМУ Salus имени Васильева рассказали о пяти выездах на адреса за сутки. Об этом сообщили в спасательном отряде.

На улице Тимакова четырехлетний малыш заперся один в квартире. На место выехал экипаж, чтобы вскрыть дверь и пустить мать к ребенку.

В доме на Касимовском шоссе долгое время не отвечала пожилая старушка, запертая в квартире. На Народном бульваре дверь вскрыли для доступа полиции в помещение.

Также волонтеры помогли сотрудникам «скорой» спустить пожилую женщину с четвертого этажа. Пенсионерку транспортировали в машину врачей.

Помимо этого, волонтеры получили заявку о том, что кот забрался под ванну и не может выбраться. «По прибытии спасатели обнаружили, что хрупкое создание застряло в пространстве стояка за бетонной стеной. Но, несмотря на все сложности, команда смогла достать напуганного котика», — указано в публикации.