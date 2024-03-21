Рязанские многодетные семьи пригласили поучаствовать в мастер-классах на всероссийском форуме

На форуме заработают выставки «Семейная аллея», «Жена героя», свою продукцию покажет рязанский производитель детских товаров.

Рязанские многодетные семьи пригласили поучаствовать в мастер-классах во время всероссийского форума «Рязанская семейная губерния — крепкая семья». Как сообщает региональный минсоц, мероприятие пройдет в библиотеке имени Горького в пятницу, 22 марта.

Мастер-классы начнутся с 9:00. На них покажут, как появляются лоскутное шитье, михайловское кружево, авторские куклы.

На форуме заработают выставки «Семейная аллея», «Жена героя», свою продукцию покажет рязанский производитель детских товаров.

На встрече выступит координатор федерального проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая.

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