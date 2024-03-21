«Рязаньгоргаз» напомнил о необходимости с особым вниманием относиться к газовым сетям весной

Существуют особенности в эксплуатации системы газораспределения в весеннее время. И касается это не только работников газового хозяйства, внимательнее нужно быть и горожанам.

Особую опасность представляют подземные газопроводы. Во время оттаивания грунта в местах неравномерного прогревания земли на газопроводы воздействуют дополнительные нагрузки, что может вызвать повреждения сварных соединений стальных труб. Из поврежденных газопроводов газ может проникать через грунт и подземные инженерные коммуникации в жилые здания и другие постройки, что приводит к загазованности, а при появлении открытого огня — к взрыву и пожару.

Признаки повреждения подземных газопроводов: наличие запаха газа на улице, образование пузырьков в лужах, запах газа около колодцев, в подвалах, на первых этажах зданий.

При обнаружении запаха газа нельзя зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, т.к. любая искра может спровоцировать взрыв. Необходимо открыть окна и из безопасного места позвонить в аварийную службу АО «Рязаньгоргаз» по телефону 04, с мобильного — 104.

Еще одна «весенняя» опасность связана ухудшением тяги в дымоходах при резких колебаниях температуры воздуха. В этот период особенно важно систематически проветривать помещения, не оставлять без присмотра работающее газовое оборудование, перед каждым включением газового водонагревателя или газового котла проверять тягу. При отсутствии тяги пользоваться газовым оборудованием категорически запрещается.

Малейшее нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов может явиться причиной взрыва, пожара, отравления угарным газом. Будьте внимательны и осторожны!