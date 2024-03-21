Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 92.69 0.47 21/03
ЦБ EUR 100.61 0.51 21/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
Вчера 14:45
938
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
6 531
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
8 631
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
10 186
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Рязаньгоргаз» напомнил о необходимости с особым вниманием относиться к газовым сетям весной

Существуют особенности в эксплуатации системы газораспределения в весеннее время. И касается это не только работников газового хозяйства, внимательнее нужно быть и горожанам.

Особую опасность представляют подземные газопроводы. Во время оттаивания грунта в местах неравномерного прогревания земли на газопроводы воздействуют дополнительные нагрузки, что может вызвать повреждения сварных соединений стальных труб. Из поврежденных газопроводов газ может проникать через грунт и подземные инженерные коммуникации в жилые здания и другие постройки, что приводит к загазованности, а при появлении открытого огня — к взрыву и пожару.

Признаки повреждения подземных газопроводов: наличие запаха газа на улице, образование пузырьков в лужах, запах газа около колодцев, в подвалах, на первых этажах зданий.

При обнаружении запаха газа нельзя зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, т.к. любая искра может спровоцировать взрыв. Необходимо открыть окна и из безопасного места позвонить в аварийную службу АО «Рязаньгоргаз» по телефону 04, с мобильного — 104.

Еще одна «весенняя» опасность связана ухудшением тяги в дымоходах при резких колебаниях температуры воздуха. В этот период особенно важно систематически проветривать помещения, не оставлять без присмотра работающее газовое оборудование, перед каждым включением газового водонагревателя или газового котла проверять тягу. При отсутствии тяги пользоваться газовым оборудованием категорически запрещается.

Малейшее нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов может явиться причиной взрыва, пожара, отравления угарным газом. Будьте внимательны и осторожны!