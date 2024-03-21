Рязанцы сообщили о неизвестных, которые массово травят собак
По словам рязанцев, собак травят в районе улиц Гоголя и Черновицкой.
Рязанцы сообщили о неизвестных, которые массово травят собак. Об этом написали в группе службы по контролю за бездомными животными.
По словам рязанцев, собак травят в районе улиц Гоголя и Черновицкой.
«Продолжается это долго. Везде лежат трупы, снег начал таять», — отметил автор поста.
По его словам, 20 марта неизвестные отравили щенков, которые не вылезали из своей норы.
Ранее рязанцы рассказывали о мужчине, который стрелял в собак и попал в женщину.