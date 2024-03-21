Рязанцы сообщили о неизвестных, которые массово травят собак

По словам рязанцев, собак травят в районе улиц Гоголя и Черновицкой.

Рязанцы сообщили о неизвестных, которые массово травят собак. Об этом написали в группе службы по контролю за бездомными животными.

По словам рязанцев, собак травят в районе улиц Гоголя и Черновицкой.

«Продолжается это долго. Везде лежат трупы, снег начал таять», — отметил автор поста.

По его словам, 20 марта неизвестные отравили щенков, которые не вылезали из своей норы.

Ранее рязанцы рассказывали о мужчине, который стрелял в собак и попал в женщину.