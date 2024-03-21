Рязанцы сняли на видео, как маршрутка объезжает пробку по Севастопольской аллее

На кадрах видно, как автобус № 99 едет по улице Черновицкой.

Рязанцы засняли на видео, как маршрутка объезжает пробку по Севастопольской аллее. Ролик появился в сообществе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, как автобус № 99 едет по улице Черновицкой.

«Никто не хочет стоять в пробке. Автобусы летят, несмотря на школьников», — указано в публикации. Там же пользователь призвал заблокировать сквозной проезд.