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Рязанцам напомнили о необходимости проведения поверки счетчиков газа

Газпром межрегионгаз Рязань" напоминает абонентам о необходимости проведения поверки счетчиков газа. Услугами компании пользуются более 375 тысяч потребителей. Отмечается, что решение о поверке или замене счетчика газа абонент принимает самостоятельно, но поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала.

«Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учета и может составлять от 4 до 12 лет. Важно, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика», — отметили в компании.

По истечении межповерочного интервала, либо в случае нарушения целостности пломбы, показания счетчика об объеме потребленного газа не будут учтены. В таких случаях абонентам начисляется плата за газ по утвержденным нормативам потребления.

«Поставщик газа постоянно уведомляет абонентов о необходимости проведения поверки счётчика в квитанциях. Чтобы провести поверку прибора учета, необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, которая имеет аккредитацию на проведение данных работ», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.