Песков прокомментировал возможную отправку на Украину иностранных военных

По его словам, это чревато непоправимыми последствиями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную отправку на Украину иностранных военных контингентов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, последствия могут быть непоправимыми.

«Надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет. В любом случае, мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий», — рассказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Алексея Гочаренко, что Франция якобы рассматривает возможность отправить военную миссию в районы Украины, граничащие с Белоруссией.