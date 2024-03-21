На Западе заявили о скором прорыве российской армии

Эксперт отметил, что об этом говорит заявление президента РФ Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны.

На Западе заявили о скором прорыве российской армии. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на британского аналитика Александра Меркуриса.

Он считает, что ВС РФ в ближайшем будущем прорвут фронт на нескольких участках. Эксперт отметил, что об этом говорит заявление президента РФ Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны.

«Похоже, они переходят в более наступательную позу», — сказал Меркурис.