На Западе заявили о скором прорыве российской армии
Эксперт отметил, что об этом говорит заявление президента РФ Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны.
На Западе заявили о скором прорыве российской армии. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на британского аналитика Александра Меркуриса.
Он считает, что ВС РФ в ближайшем будущем прорвут фронт на нескольких участках. Эксперт отметил, что об этом говорит заявление президента РФ Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны.
«Похоже, они переходят в более наступательную позу», — сказал Меркурис.