На руководителя рязанского предприятия возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам

По данным следствия, бывший руководитель предприятия не платил зарплату 217 работникам с ноября 2023 года. Его долг перед ними составил более 28,5 млн рублей.

На руководителя рязанского предприятия возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, бывший руководитель предприятия не платил зарплату 217 работникам с ноября 2023 года. Его долг перед ними составил более 28,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате.