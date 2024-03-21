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На Касимовском шоссе в Рязани задержали 26-летнего мужчину с наркотиками
Возбуждено уголовное дело.

На Касимовском шоссе в Рязани задержали 26-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования улицы полицейские заметили мужчину, который сильно занервничал при виде них. Оперативники решили остановить его и опросить. Мужчина попытался скрыться, но его задержали.

При личном досмотре у 26-летнего рязанца нашли самодельный сверток с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что в пакетике содержится более 1 грамма синтетического наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело.