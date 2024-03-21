На Касимовском шоссе в Рязани задержали 26-летнего мужчину с наркотиками
Возбуждено уголовное дело.
На Касимовском шоссе в Рязани задержали 26-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Во время патрулирования улицы полицейские заметили мужчину, который сильно занервничал при виде них. Оперативники решили остановить его и опросить. Мужчина попытался скрыться, но его задержали.
При личном досмотре у 26-летнего рязанца нашли самодельный сверток с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что в пакетике содержится более 1 грамма синтетического наркотического средства.
Возбуждено уголовное дело.