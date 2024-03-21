На двух рязанских адвокатов завели дела за взятки

Информацию опубликовали в региональном СУ СК России.

В Рязанской области двух адвокатов осудят за коррупционные преступления. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

По информации ведомства, в феврале 2024 года один из адвокатов получил от родственника осужденного 900 тысяч рублей. Якобы в дальнейшем второй адвокат должен передать эти деньги в качестве взятки правоохранителям. За этого осужденному должны были заменить неотбытый срок принудительными работами. При этом 100 тысяч рублей один из адвокатов хотел тайно присвоить себе в качестве вознаграждения.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Рязанской области.

Возбуждено дело по подпунктам «а», «б» части 3 статьи 291.1, части 2 статьи 159 УК РФ. Им займется первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.