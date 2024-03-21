На 36-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию восьми мигрантов

Ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

На 36-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию восьми мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что 36-летняя рязанка зарегистрировала в своей квартире на улице Новикова Прибоя 34-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Однако фактически мужчина проживал в другом месте.

Во время проверки выяснилось, что женщина причастна еще к семи преступлениям в сфере миграции. По ее адресу в разное время были фиктивно поставлены на учет семь мигрантов.

На рязанку возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.