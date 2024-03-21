Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области
На пункте пропуска в Чернышевском скопилась очередь из 140 фур и еще 25 грузовиков.
Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
По данным таможни, российские фуры не пропускают с 23:00 20 марта. На пункте пропуска в Чернышевском скопилась очередь из 140 фур и еще 25 грузовиков. Весь транспорт стоит на нейтральной полосе, ожидая разрешения на проезд.
Причин прекращения пропуска не называют.