Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области

На пункте пропуска в Чернышевском скопилась очередь из 140 фур и еще 25 грузовиков.

Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

По данным таможни, российские фуры не пропускают с 23:00 20 марта. На пункте пропуска в Чернышевском скопилась очередь из 140 фур и еще 25 грузовиков. Весь транспорт стоит на нейтральной полосе, ожидая разрешения на проезд.

Причин прекращения пропуска не называют.