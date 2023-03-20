Как изменились цены за год в Рязани на примере одного магазина

Год назад весь март мы еженедельно наблюдали за ростом цен в «Пятерочке» на продукты первой необходимости. Корреспондент РЗН. инфо посетил магазин в понедельник, 20 марта, и сравнил цены с мартом 2022 года.

Минимально подешевели следующие продукты: килограмм картофеля в марте 2022 года стоил 33,99 рублей, в марте 2023 — 29,99 рублей; морковь весовая с 43,29 рублей стала стоить 31,99 рублей; яйца С1 и С2 «Красная цена» были по 79,19 и 65,99 рублей, стали по 69,99 и 63,99 рублей; 930 миллилитров кефира «Эковакино», 2,5% стоило 79,99 рублей, стало — 69,99 рублей; молоко «Эковакино» 930 миллилитров, 2,5% с 69,99 до 64,99 рублей; тушка курицы стоила 141,99 рублей, стала — 127,99 рублей; бумага «ZEWA Джаст» с 264,99 до 249,99 рублей.

Сильно упали цены на: килограмм капусты белокочанной в марте 2022 года стоил 62,89 рублей, в марте 2023 — 15,99 рублей; килограмм соли стоил 33,99 рублей, стал — 8,99 рублей; килограмм раннего картофеля стоил 89,99 рублей, стал — 64,99 рублей; килограмм сахара был по 79,99 рублей, стал по 55,99 рублей; 900 граммов гречки стоило 79,49 рублей, стало — 47,99 рублей; 900 граммов риса — с 83,19 до 62,99 рублей.

Кроме того, есть продукты, которые подорожали: лук репчатый стоил 21,89 рублей, стал — 60,49 рублей; творог «Амка» 5% и 9% были по 84,19 рублей, стали — по 99,99 рублей; кефир «Эковакино» 930 миллилитров, 3,2% — с 85,99 до 89,99 рублей; молоко «Эковакино» 930 миллилитров, 3,4-6% — с 70,99 до 71,99 рублей; масло «Экомилк крестьянское» 180 граммов, 72,5% — со 169,99 до 187,99 рублей; килограмм муки «Селяночка» блинная классическая — с 64,99 до 71,99 рублей; 100 граммов шоколада «Бабаевский» были по 139,99 рублей, стали по 144,99 рублей; 1 литр масла подсолнечного «Золотая семечка» был 113,99 рублей, стал — 129,99 рублей;

По той же цене остались такие продукты первой необходимости как: яйца С0 «Красная цена» по 79,99 рублей, бумага «Tolli Classic» двухслойная 4 рулона — 78,99 рублей; молоко «Простоквашино» 930 миллилитров, 3,4%-4,5% — 89,99 рублей; молоко «Простоквашино» 1400 миллилитров, 3,2% — 129,99 рублей.

Напомним, корреспондент РЗН. инфо в марте и апреле фиксировал три недели подряд рост цен на ряд продуктов первой необходимости в магазине «Пятерочка».