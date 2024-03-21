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Глава белгородского города призвал уезжать из-за обстрелов
В среду в Грайвороне погибли два человека.

Глава города Грайворона Геннадий Бондарев рекомендовал местным жителям на время уехать. Обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что граждан готова принять Ярославская область. Также чиновник пообещал, что власти помогут организовать отъезд.

«Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности», — подчеркнул Бондарев.

Напомним, город Грайворон расположен в Белгородской области, его регулярно обстреливают ВСУ. Ранее при обстреле города погибли два человека.