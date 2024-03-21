Двое рязанцев ограбили пенсионерку в Сочи

32-летний житель Рязанской области и его 18-летняя сукрали у 80-летней пенсионерки 135 тысяч рублей.

Двое рязанцев ограбили пенсионерку в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Сочи.

32-летний житель Рязанской области и его 18-летняя сообщница ограбили дом 80-летней пенсионерки. Они притворились работниками социальной службы. Девушка отвлекала пожилых жильцов дома на кухне, а ее сообщник обыскивал квартиру. В одной из тумбочек он нашел 135 тысяч рублей и забрал их себе.

Пару задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.