Для рязанцев стартовал новый проект «Маршруты долголетия»

Участники посетят интересные места в регионе и за его пределами.

Для рязанцев стартовал новый проект «Маршруты долголетия». Об этом сообщило региональное министерство труда и соцзащиты населения.

Проект Активное долголетие — «Здоровая Рязань» разработал более 50 маршрутов по Рязанской области и за ее пределами. Желающие смогут побывать в музеях, театрах, исторических местах, завести друзей, получить приятные впечатления и узнать что-то новое. Также предусмотрены мастер-классы по народным промыслам.

Около 100 участников старше 50 лет уже посетили Коломенский кремль, «Музей обороны и тыла» и музей пчеловодства в Рыбновском районе, краеведческие музеи Сапожка, Коломны, Шацка и Касимова.

Подробная информация по телефону: +7 (4912)34-00-32 или на сайте проекта Активное долголетие — «Здоровая Рязань».